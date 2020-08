Izabella Miko przeszła operację stopy. Na zabieg wybrała się do Polski

Izabella Miko od ponad 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Los Angeles. Na ekranie debiutowała w 1988 roku w filmie "Pan Kleks w kosmosie", swoją przyszłość wiązała jednak z baletem. Za ocean wyjechała jako nastolatka, by urzeczywistnić swoje marzenia o profesjonalnej, tanecznej karierze. Niestety, kontuzja pokrzyżowała te plany, a Miko skupiła się wówczas na rozwoju swojej aktorskiej pasji. Do tej pory 39-letnia aktorka zagrała w ok. 40 produkcjach, polskich i amerykańskich. Przez najbliższe tygodnie czeka ją jednak zawodowa przerwa związana z operacją stopy, którą niedawno przeszła.