Zapozowała nago. Zasłoniła się jedynie legwanem

Izabella Miko znana jest przede wszystkim jako aktorka, która wyjechała do Hollywood, spełniać swój amerykański sen. Z jakim skutkiem? Różnym. Co prawda ma na koncie występy w kilku zagranicznych hitach, jednak ostatnimi czasy jej kariera mocno przystopowała i niezwykle rzadko pojawia się na ekranie. Wciąż jednak aktywnie działa na Instagramie. I to właśnie tam opublikowała zdjęcie, które rozpaliło jej fanów do czerwoności.