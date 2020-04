J. K. Rowling wspomniała Alana Rickmana. Podzieliła się wzruszającą refleksją

Seria o Harrym Potterze była trampoliną do sławy nastoletnich wówczas aktorów. Ale nie tylko oni błyszczeli na ekranie. W filmie pojawiła się cała plejada znakomitych brytyjskich aktorów. Jednym z najbardziej kochanych przez widzów był Alan Rickman , który brawurowo sportretował mrocznego profesora, Severusa Snape’a .

Fani dzielą się więc wspomnieniami związanymi z serią w mediach społecznościowych. Jeden z wpisów na Twitterze przykuł nawet uwagę samej autorki. Jedna z internautek po seansie „Harry’ego Pottera i Insygniów Śmierci” we włoskiej telewizji podziękowała pisarce za namówienie Rickmana do przyjęcia roli Snape’a. Na reakcję Rowling nie trzeba było czekać. Podzieliła się z fanami wzruszającą refleksją, nawiązując do przedstawienia opartego na scenariuszu „Harry Potter i Przeklęte Dziecko”.