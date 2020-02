Jacek Borkowski nie może znaleźć miłości

Jacek Borkowski, którego żona zmarła 4 lata temu, ciągle jest samotny. Aktor nie może znaleźć sobie nowej kobiety.

- Teraz zwracam uwagę na coś innego. Bo tę sferę seksualną już znam, co by nie mówić. I to w pełnej rozciągłości. A teraz się już szuka po prostu człowieka i to nie jest proste – wyznał aktor w rozmoawie z "Faktem".