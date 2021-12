Jacek Borkowski rzucił palenie. Po 40 latach

Ale choroba nieoczekiwanie przyniosła też coś pozytywnego. Borkowski rzucił palenie. - Od ośmiu miesięcy już nie palę papierosów. Czuję się lepiej, a do tego miesięcznie zaoszczędzam około tysiąca złotych. I cały czas się dziwię, że mnie w ogóle do palenia nie ciągnie. Może dlatego, że nigdy nie paliłem, bo musiałem, tylko że lubiłem. Prawda jest taka, że nasze pokolenie było "papierosowe", a papieros był elementem codziennego życia. Funkcjonował w innym wymiarze niż dzisiaj. My nawet na próbach w teatrze paliliśmy papierosy i nikt na to nie zwracał uwagi. Jednak to, że przestałem palić, nie znaczy, że stałem się przeciwnikiem palenia. Dym mi nie przeszkadza i jak ktoś obok mnie pali, to mnie nie wzrusza – mówi aktor.