Jacek Jeschke zostanie wkrótce tatą. To będzie stresujący czas

Jacek Jeschke to sześciokrotny Mistrz Polski w tańcu towarzyskim. Tytuły wywalczył ze swoją ukochaną Hanią Zudziewicz, która jest na finiszu ciąży. Młodzi rodzice są w trakcie przeprowadzki do nowego mieszkania, a dodatkowo Jacek spędza na przygotowaniach do tanecznego show po kilka godzin dziennie.