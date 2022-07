Jacek Kawalec woli zagraniczne wakacje. "Ceny niższe niż w kraju"

Jacek Kawalec zdobył popularność jako prowadzący "Randki w ciemno", a później widzowie polubili go w serialu TVP "Ranczo". Dziś spełnia się nie tylko jako aktor, ale i wokalista nowej Budki Suflera. W porównaniu do innych znanych osób nie epatuje wystawnym stylem życia. Na wakacje udał się do Rumunii i jak można wnosić z jego zdjęć na Instagramie, nocował pod namiotem.