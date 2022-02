Jacek Kawalec sparodiował Zenka Martyniuka. "Głosem żaby na scenie pokrzyczę dwie sylaby"

"Odkąd napisałem ciebie, to nawet nie mam czasu zjeść. Czemu chcą cię słuchać? Nie wiem. Ty, piosenko, drażnisz uszy me. Co poradzić mogę na to, że w każdej wiosce chcą cię mieć? Że płacić chcą mi za to, więc z playbacku puszczam nuty twe. Ja przez ciebie, piosenko, już całkiem oszalałem. Gwiazdy tyle nie biorą za występ, ile ja. Głosem żaby na scenie pokrzyczę dwie sylaby, stadion klaszcze" - śpiewa na przerwanym nagraniu Jacek Kawalec.