Jacek Łągwa nie tylko dorobił się łatki. Do dziś mylą go z Michałem Wiśniewskim

- Jestem bardzo mocno postrzegany przez pryzmat Michała Wiśniewskiego, co kilkukrotnie odbiło się na mnie przy próbie robienia czegoś solowo. Na przykład, był mój koncert solowy, a ludzie przychodzą i pytają się: "a Michał gdzie jest"? No niestety, sam sobie na to zapracowałem i tutaj do nikogo nie mogę mieć pretensji, że tak wyszło. Trzeba się z tym pogodzić i próbować sobie w życiu radzić z tym bagażem, który się niesie. Zdarza się, fani przychodzą do mnie i mówią do mnie Michał, albo ktoś nazywa mnie Jacek Wiśniewski. Jest to smutne, ale co zrobić - skwitował z przekąsem.