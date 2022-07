Ich Troje podsumowało 27 lat kariery. Zdradzili, ile zapłacił im Lepper

"Było późno, około czwartej nad ranem, strzeliło nam do głowy, żeby wejść pod prysznic. W mokrych ubraniach, w przypływie upojenia alkoholowego wpadliśmy na pomysł pewnego zakładu: jeśli Skiba wyrwie prysznic, ja wyrzucę przez okno telewizor. On oczywiście rozwalił łazienkę, a ja wywaliłem ten telewizor. Co gorsza, spadł na samochód. I było to auto dyrektora hotelu. Jacek w międzyczasie rozbił szklaną ławę. Dziś wiem, że nic głupszego nie mogliśmy wymyślić. Naprawdę nie ma się czym chwalić. Tym bardziej, że mogłem komuś zrobić krzywdę. Byliśmy jednak tak wstawieni, że w tamtym momencie wydawało nam się to zabawne. Oczywiście pokryliśmy wszystkie szkody, ale nasze zdjęcia przez lata wisiały w tym hotelu z informacją: Tych panów nie obsługujemy" - opowiada Wiśniewski.