Jacek Lech odszedł 16 lat temu. Zagadka jego śmierci w końcu wyszła na jaw

Jacek Lech swoją przygodę z muzyczną sceną rozpoczął jeszcze w czasach szkolnych, kiedy to założył swój pierwszy amatorski zespół. Rodzice Jacka mieli co do swojego syna inne ambitne plany. Chcieli by w przyszłości został prawnikiem albo lekarzem. Przyszły gwiazdor nie poddał się jednak tym sugestiom i dalej rozwijał swoją wielką pasję do muzyki.