Jacek Poniedziałek o Andrzeju Dudzie. Nie przebierał w słowach

Jacek Poniedziałek należy do tych artystów, którzy otwarcie krytykują obecną władzę. Aktor nie stroni od politycznych komentarzy, ani afiliacji z opozycją. W wyborach prezydenckich wspierał Rafała Trzaskowskiego. Niedługo po ogłoszeniu oficjalnych wyników pierwszej tury udostępnił na swoim facebookowym profilu post, w którym opisywane są fałszerstwa, do których - jak twierdzi jego autorka - dochodziło podczas niedzielnego głosowania. Jacek Poniedziałek skomentował te doniesienia jednoznacznie: "LUDZIE CZYTAJCIE TO I DZIAŁAJMY, BO DZIEJE SIĘ WIELKI WYBORCZY SZWINDEL!" - i zachęcił, by przekazywać post dalej.