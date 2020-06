Fryzjer Andrzeja Dudy pobity. Tak mówił o prezydencie Polski

- Tak wygląda wolność w naszym kraju - powiedział, pokazując obrażenia. - Więc zanim napiszesz mi po raz kolejny, czy spódniczka była za krótka, czy ja coś źle powiedziałem, czy ja się nie powinien obnosić, powiem ci pier... się. Przemoc jest zawsze przemocą i nikt na to nie zasługuje - mówił Szawioła, odpowiadając na sugestie, że pobicie było mistyfikacją.

Bartosz Staszewski pokazał prezydentowi zdjęcia dzieci, które popełniły samobójstwo. "Andrzej Duda był niewzruszony"

Kiedy Szawioła opublikował wstrząsające nagrania, użytkownicy Twittera przypomnieli, że był on też fryzjerem Andrzeja Dudy, kiedy ten ubiegał się o fotel prezydenta RP w 2015 r.

- Wszystko zaczęło się na początku kampanii wyborczej i trwało jeszcze krótko po jego zaprzysiężeniu. Przyznam, że współpracę z rodziną prezydencką wspominam całkiem miło. Choć w kategoriach poglądów politycznych zbiera mi się na wymioty, to prywatnie są fajnymi ludźmi. Zwłaszcza pani Agata, której poczucie humoru uwielbiam. No ale musi takie mieć, skoro jeszcze to wszystko wytrzymuje… -mówił Szawioła dwa lata temu w rozmowie z NaTemat.