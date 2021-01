Jak dzieci Mandaryny i Michała Wiśniewskiego zareagowały na wieść o nowym rodzeństwie?

W rozmowie z portalem druga żona Michała Wiśniewskiego opowiedziała także o swojej relacji z byłym mężem. Okazuje się, że udało im się wypracować kompromis. - Mamy dużo tych problemów na głowie, a teraz to już w ogóle. Więc jeszcze sobie dokładać na plecy coś, co nie musi tam być i dobijać w dół to jest bez sensu. My się w sumie lubimy. Doszliśmy do takiego momentu w naszym życiu i relacjach, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.