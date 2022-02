Jak dziś żyje Edyta Jungowska? Ulubienica widzów już dawno zniknęła z ekranów

"W 2009 roku sprzedaż audiobooków stanowiła 0,2 procent sprzedaży książek. O czym na szczęście nie wiedzieliśmy. Nikt nie widział w tym biznesowej przyszłości. Ale my tak. Może gdybyśmy potrafili liczyć w Excelu, nie porwalibyśmy się na to. Zdobyliśmy prawa do książek mojej ukochanej autorki Astrid Lindgren i nagrałam pierwsze audiobooki, które od razu stały się bestsellerami" - wspominała w wywiadzie dla magazynu "Uroda życia" Jungowska.