Jak księżna Kate chce wychować swoje dzieci? Ma to dokładnie zaplanowane

Już po śmierci królowej Elżbiety II ukazała się książka Katie Nicholl "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown", w której możemy między innymi poznać tezę, w której autorka twierdzi, że księżna Walii chce wychować swoje dzieci na wzór księcia Edwarda i hrabiny Zofii. Księżna Kate ma znajdować się pod ogromnym wrażeniem sposoby, w jaki para ta wychowuje swoje dzieci. Ma to wszak swoje uzasadnienie - wnuczek Elżbiety II, syn księcia Edwarda, 14-letni James Alexander Philip Theo był jej ulubieńcem.