Nowe teorie na temat Kate i Williama. Księżna nie nosi pierścionka zaręczynowego

Księżna Kate, książę William i księżniczka Charlotte gościli na trybunach w czasie Igrzysk Wspólnoty Narodów. Tym razem to córka książęcej pary była w centrum uwagi, skupiła na sobie uwagę kibiców i fotoreporterów. Nic dziwnego, dziewczynka entuzjastycznie klaskała, robiła zabawne miny, śmiała się do utraty tchu i wystawiała język do kamer oraz obiektywów aparatów.