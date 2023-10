Jak rozpoznać dziewczynę, która jest eskortką? Paulina Gałązka nie ma z tym problemu

- To było właśnie w tamtym roku. Mnie to osobiście nie spotyka, ale mam koleżanki, które naprawdę są na świeczniku w Polsce i widzę, jak one za nic są nielubiane. Bo być może to się po prostu klika. Fajnie by było, gdybyśmy odeszli od osądzania w tej przestrzeni publicznej. (…) Jest tyle takiej oceny, czy ze względu na płeć, czy ze względu na wygląd, obrażania, czy uprzedzeń, że fajnie by było, gdybyśmy bardziej się skupili na dogadywaniu i próbie zrozumienia.