"Jak tak można?". Jarosław Jakimowicz nie kryje oburzenia

Jakimowicz opublikował mema. Widać na nim zdjęcie piszącego coś Jarosława Kaczyńskiego i list do Mikołaja, w którym czytamy, że jego autor prosi pod choinkę o "likwidację TVN". To oczywiście aluzja do piątkowych wydarzeń w Sejmie oraz słów dziennikarzy i polityków sugerujących, że posłowie zrobili prezesowi prezent.