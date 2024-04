Jak wygląda dziś Cyndi Lauper? Artystka ma 70 lat i ZACHWYCA formą

Debiutancki singiel Lauper, "Girls Just Want To Have Fun",nie tylko podbił listy przebojów, lecz również stał się feministycznym hymnem. Słuchacze w różnych zakątkach świata z pewnością kojarzą także artystkę z takimi utworami jak m.in. "Time After Time" czy "True Colors". Przez lata kariery Cindy Lauper zagrała również w kilku filmach i aktywnie działała na rzecz społeczności LGBT+.