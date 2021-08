Jakimowicz skomentował coming out Piaska. "Wreszcie mógł wyleźć z tej szafy"

Na początku maja Andrzej Piaseczny przyznał, że jeden z utworów z jego ostatniej płyty, opowiadający o miłości do mężczyzny, jest o nim. Potwierdził tym samym krążące od lat plotki o swojej orientacji. I choć od szeroko komentowanego wyznania piosenkarza minęło już dobrych kilka miesięcy, gospodarze programu "W kontrze" w TVP Info postanowili z niego zażartować. Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz zastanawiali się, co kierowało Piaskiem, że odważył się otwarcie opowiedzieć o swojej orientacji dopiero teraz. Dawna gwiazda "Młodych wilków" doszła do zaskakujących wniosków.