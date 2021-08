Kinga Preis o Kukizie i pracy dla TVP. "Z Polski też mam się wypisać, bo rządzi PiS?"

Aktorka wie, że od czasu, kiedy ona była studentką aktorstwa, na uczelniach artystycznych wiele się zmieniło. Dziś to studenci mają narzędzia i oceniają metody pedagoga, co kiedyś było nie do pomyślenia. I choć ma to swoje dobre strony, to Preis obawia się, że system edukacji może popaść ze skrajności w skrajność.