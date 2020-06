Rzeźniczak rozstał się z uczestniczką "Top Model". Powodem miała być jego zdrada

Jakub Rzeźniczak zmienia partnerki jak rękawiczki. Doszło już nawet do tego, że częściej niż o jego sportowych sukcesach słyszymy o kolejnych miłosnych zawirowaniach . A tych w jego życiu nie brakuje. Co prawda, piłkarz próbował się ustatkować w 2016 r., gdy poślubił modelkę Edytę Zając. Niestety, ich małżeństwo rozpadło się tuż po tym, gdy wyszło na jaw, że sportowiec ma nieślubne dziecko z inną kobietą.

- Życzę mu jak najlepiej. Byłam bardzo zakochana, to dobry mężczyzna, ale to, co dziś zobaczyłam, bardzo mnie zaskoczyło. To i tak już wszystko bez znaczenia. Muszę wrócić do realizacji własnych celów - podsumowała zraniona modelka.