Jakub Ż. oskarżony o znieważenie prezydenta. Znany pisarz nie przyznaje się do zarzutów

Post Andrzeja Dudy nie przeszedł bez echa. Skrytykował go znany pisarz, Jakub Ż., który w swoim wpisie określił go "debilem". "Prezydenta-elekta w USA 'obwieszczają' agencje prasowe, nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko, co następuje od dzisiaj - doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie - to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - stwierdził pisarz w facebookowym poście.