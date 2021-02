James Corden chce być drugim Rockiem. Póki co zrzucił 7 kg w 5 tygodni

James Corden znany jest z poczucia humoru , ale również z tuszy, z której chętnie robi sobie żarty. Ale koniec z tym. Brytyjski komik postanowił wziąć się za siebie i zrzucić dodatkowe kilogramy. Oczywiście z odchudzania również żartuje. Bo raczej nie można na poważnie brać jego zapewnień, że będzie drugim Rockiem. 42-latek ostatnio wyznał, że od Nowego Roku należy do grupy Weight Watchers. To za sprawą współpracy z marką schudły na przykład Renée Zellweger czy Jessica Simpson. Dzięki Strażnikom Wagi Corden może pochwalić się pierwszymi pozytywnymi rezultatami.

Ale, jak sam przyznaje, nie byłoby ich, gdyby żona nie zmuszała go do ćwiczeń. Jeśli Cordenowi uda się zrzucić co nieco, będzie musiał podziękować swojej drugiej połowie. Julia Carey ma smukłą sylwetkę, choć urodziła troje dzieci, więc jej mąż może śmiało brać z niej przykład.