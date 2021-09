Jan B. ma kłopoty. Zostanie przesłuchany przez prokuraturę

Jan B. to legenda polskiej muzyki. Charyzmatyczny i ekscentryczny muzyk, założyciel zespołu Lady Pank, nie raz wywoływał kontrowersje. To wzbudzał sensację prowokacyjnymi wypowiedziami, to popadał w konflikt z prawem. W drugiej połowie lat 80. pijany artysta obnażył się na scenie i wyzywał publiczność zgromadzoną na koncercie. Po tym skandalu przez pół roku zespół miał zakaz koncertowania.