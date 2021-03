Jan Borysewicz nie ma złudzeń co do PiS. "Wiadomo to bez dwóch zdań"

Gościem programu "Newsroom" był Jan Borysewicz. Lider i współzałożyciel zespołu Lady Pank odniósł się do sytuacji w kraju. - Bardzo kocham Polskę i będę się modlił o to, abyśmy jak najszybciej wrócili do równowagi, bo w tej chwili jej nie ma - mówi Borysewicz. Muzyk nie kryje, że ma żal do partii rządzącej, która jego zdaniem odpowiada za rosnące podziały. - Musimy zrobić wszystko na drodze dialogu, alby tę utraconą jedność odbudować - podkreśla Borysewicz.

