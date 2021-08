Jan Frycz jest dumny z Olgi Frycz. W końcu może być o nią spokojny. Posłuchała tego, co jej radził od dawna

Jak możemy przeczytać w "Życiu na gorąco", dawniej Olga Frycz raczej nie posłuchałaby opinii swojego ojca. Jednak od czasu, gdy sama została mamą trzy lata temu, zaczęła pytać go o rady. Jan Frycz sam miał jej od dłuższego czasu powtarzać, że aktorstwo to nie wszystko. W przeszłości chciał nawet utrudnić jej robienie kariery. Jak doskonale wiadomo, Olga była uparta i osiągnęła sukces. Była w końcu trzykrotnie nominowana do Orłów.