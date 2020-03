Jan Nowicki nie odda majątku dzieciom. Ma inny pomysł

80-letni Jan Nowicki planuje, co zrobić ze swoim majątkiem. Uważa, że jego dzieci aż tak go nie potrzebują.

Nowicki uznał również, że to najwyższy czas, aby sporządzić testament i podsumować swoje życie. Na razie aktor nie jest pewny, komu miałby przekazać swój majątek i czy w ogóle powinien to robić.

- Uważam, że głupotą jest oddawanie całego majątku swoim dzieciom. One same powinny zarabiać na siebie. Moje są już dorosłe, mają to, czego potrzebują. Może więc oddam majątek tym, którzy znacznie bardziej go potrzebują - wyjawił.