Jan Pietrzak zagra w Centrum Sztuki Współczesnej. "Na tym właśnie polega pluralizm"

"A na przykład taki Piotr Bernatowicz przejdzie do historii jako człowiek, który do CSW Zamek Ujazdowski ściągnął Jana Pietrzaka. I ja to jakoś doceniam, że jak się kogoś zatrudnia do zarżnięcia instytucji kultury, to się tę posadę przyjmuje i realizuje powierzone zadanie sumiennie. Tylko lustro trzeba w łazience sobie zdjąć albo zmatowić, ale to już na pewno zrobił, jak kierował Arsenałem w Poznaniu" - pisze Springer.