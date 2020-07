Wieczorkowski trenował bez koszulki. Syn go podsumował

Jan Wieczorkowski przez lata kojarzony był głównie za sprawą roli w "Klanie". W końcu miał dość szufladkowania, odszedł z serialu i postawił na rozwój. Zagrał w " Czasie honoru " czy " Stuleciu Winnych ". Absolwentowi warszawskiej Akademii Teatralnej jednak nigdy do końca nie udało odciąć od roli Michała, w którego wcielał się przez siedem lat. Dla wielu Wieczorkowski już na zawsze będzie przystojniakiem z telenoweli, nawet gdy zbliża się już do 50.

Ostatnio Wieczorkowski pokazał, co robi, by pozostać w formie. Na jego instagramowym profilu pojawiło się nagranie z wakacyjnego treningu. Widać na nim Wieczorkowskiego, który, bez koszulki, robi pompki. Na plecach leży mu syn. To właśnie chłopiec jest prawdziwą gwiazdą nagrania.