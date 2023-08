Janachowska zabrała głos ws. Skiby. Nie owijała w bawełnę

Janachowska podkreśliła, że ubranie mężczyzny do ślubu to duże wyzwanie. - Sukienek masz tak wiele modeli, tak wiele krojów, że jak będzie źle z takim dekoltem, to zrobisz z innym. Jak dziewczyna ma większe biodra, to weźmiemy sukienkę z większym dołem. Zakryjesz to, tamto... Jest bardzo wiele rozwiązań, które można zastosować, a idealnie dobrany garnitur, to już jest naprawdę spore wyzwanie - wyjaśniła.