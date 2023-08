Krzysztof Skiba szykuje się do ślubu. Na weselu nie będzie mięsa. A to nie wszystkie niespodzianki!

Krzysztof Skiba ma za sobą związek, który trwał ponad 30 lat. Teraz 59-letni muzyk szykuje się do kolejnego ożenku. Ponieważ dla niego to drugi raz, a dla jego młodej wybranki ślubny debiut - jej weselne pomysły zostaną w stu procentach wcielone w życie. - Wszystkie pomysły związane z weselem należą do Karoliny. Uznałem, że to dla niej bardzo ważny dzień i zgadzam się praktycznie na wszystko - stwierdził Skiba w rozmowie z "Twoim Imperium".