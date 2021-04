Jane Seymour wyznała, że była molestowana seksualnie. "Byłam przerażona"

Jane Seymour jest kolejną aktorką, która w przeszłości doznała traumatycznego doświadczenia w związku ze skandalicznym zachowaniem wysoko postawionego mężczyzny. 70-latka dopiero teraz postanowiła ujawnić swoją historię.

Polski widz kojarzy Jane Seymour przede wszystkim z Dr Quinn. Choć aktorka była też dziewczyną Bonda ("Żyj i pozwól umrzeć" z 1973 r.), to nie da się ukryć, że rola lekarki z małego miasteczka na Dzikim Zachodzie to coś, z czego zostanie zapamiętana do końca. Chwilę przed pandemią Seymour wyraźnie zwolniła tempo pracy i od dłuższego czasu stara się raczej trzymać z dala od blasku fleszy i hollywoodzkiego świata. Jednak teraz przypomniała o sobie za sprawą nowego wywiadu, w którym zdradziła przerażającą historię z początku swojej kariery.

Brytyjka przyznała w programie Anh’s Brush With Fame, że rzuciła aktorstwo na rok po tym, jak była molestowana seksualnie przez znanego hollywoodzkiego producenta. Wydarzyło się to w 1972 r. w trakcie zdjęć próbnych do pewnego filmu. Seymour miała wtedy 21 lat. – Przyszłam i nikogo nie było na miejscu - tylko ja i producent. Zaczął pokazywać mi na projektorze zdjęcia i powiedział: "Słuchaj, przekonałem wszystkich, że jesteś odpowiednią osobą do mojego filmu. Myślę, że będziesz genialna" – powiedziała.

Najgorsze było przed nią. – Powiedział: "Teraz twoja kolej" i położył dłoń na moim kolanie – dodała. Gwiazda, która w tamtym czasie nie miała dużego doświadczenia filmowego, przyznała, że ​​był to dla niej bardzo nieprzyjemny moment. Jane próbowała uniknąć jego zalotów, przesuwając się na drugi koniec długiej sofy. Udawała, że ta sytuacja nie miała miejsca. To mężczyzny nie powstrzymało. – Dalej próbował. Po prostu wstałem i powiedziałam: "Bardzo mi przykro, ale muszę teraz wracać do domu – wyjaśniła.

Ostatnie słowo należało do producenta. – Powiedział mi: "Jeśli kiedykolwiek powiesz komukolwiek, że to się kiedykolwiek zdarzyło, gwarantuję ci, że nigdy więcej nie będziesz pracować w tej branży". Po tym włożył mi do ręki 10 dolarów na taksówkę… i kazał mi jeszcze przysiąc, że nigdy nie powiem swoim agentom o tym spotkaniu – powiedziała.

Seymour nie kryła swojego przerażenia, gdy dzień później odkryła, że ​​jej agent w tamtym czasie doskonale wiedział, w jaki sposób postępuje producent. Gdy aktorka skłamała, że nie była u niego, mężczyzna skomentował, że dobrze zrobiła. "To mogło się dla ciebie źle skończyć" – rzucił.

Była dziewczyna Bonda zdradziła, że była przerażona. – Ten człowiek mógł zniszczyć moją karierę, więc wróciłam do Anglii i przestałam grać. Rzuciłam to na rok. Po prostu nie mogłam tego robić. Pomyślałam, że jeśli muszę robić takie rzeczy, to nie chcę w tym uczestniczyć – powiedziała.