Janusz Chabior całuje się z Agatą Wątróbską. "Magnetyzm serca"

Zdjęcia przypadły do gustu również ich fanom, co można zauważyć w komentarzach pod postem. "Zawsze był Pan jednym z moich ulubionych aktorów, a po 'Power Couple' pokochałam Was całym sercem! Uwielbiam na Was patrzeć! Ściskam Was", "Cudna z was para. I te szczere uśmiechy i pełne miłości spojrzenia", "To zdjęcie doda mi energii na cały dzień. Pozdrawiam gorąco" - czytamy.