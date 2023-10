Janusz Grudziński został pochowany. Na pogrzebie był Kazik

Janusz Grudziński dołączył do Kultu w 1982 r. jako student archeologii śródziemnomorskiej. Grał na instrumentach klawiszowych, które w twórczości zespołu często budowały nie mniejszą dramaturgię niż charyzmatyczny wokal Kazika. Najlepiej słychać to w "Arahji" i w "Gdy nie ma dzieci". Z mały przerwami artysta pozostawał czlonkiem Kultu do 2020 r., kiedy opuścił grupę.