Oczekuje wsparcia od państwa. "Sytuacja przekroczyła wyobraźnię nas wszystkich"

- Z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni środków do życia. A mówiąc my, mam na myśli pracowników Teatru Studio Buffo oraz ludzi, z którymi w różniej formie współpracowaliśmy. To ok. 250 osób, które mają kredyty do spłacenia, czynsze do zapłacenia i rodziny do utrzymania. Sytuacja jest, co tu dużo mówić, dramatyczna i przekroczyła wyobraźnię nas wszystkich - powiedział Janusz Józefowicz w rozmowie z "Faktem".