Lewicowy poseł skarży się na rapującego Janusza. "Korwin-Mikke nawołuje do mordów"

"Nie możemy godzić się na używanie mowy nienawiści przez jednego z urzędujących posłów narodu i nie możemy tłumaczyć w żaden sposób nawoływania do mordów, tym bardziej - wizją artystyczną czy sposobem ekspresji osoby publicznej" – twierdzi poseł Kopiec w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Etyki Poselskiej.

Posłowi lewicy szczególnie nie podobały się takie wersy JKM: "Socjalistów poszatkuję Bo to są zwyczajne szmaty", "Trzeba wziąć takiego drania Obciąć jaja albo gorzej", "Więc pieprzeni socjaliści Muszą wisieć zamiast liści".

Kopiec poinformował o swojej inicjatywie na Twitterze, gdzie zamieścił również skan donosu na przeciwnika politycznego. W komentarzach zawrzało. Internauci w większości bronią Korwina, pisząc o wolności artystycznej i słusznym celu, w jakim została nagrana ta zwrotka. #Hot16Challenge2 oprócz nagrywania piosenek i nominowania kolejnych uczestników to także zachęta do wpłaty na zbiórkę siepomaga.pl. Dotychczas udało się zebrać ponad 1,3 mln zł, które mają trafić do szpitali i lekarzy walczących z koronawirusem.