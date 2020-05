Film z Korwinem hitem sieci. Internauci mówią krótko: "pozamiatał"

Wszystko zaczęło się 28 kwietnia, gdy znany raper Solar opublikował na YouTube filmik oznaczony #Hot16Challenge2. "Gorąca szesnastka" to szesnaście wersów zarapowanych w szczytnym celu i nominowanie kolejnych artystów do podjęcia wyzwania i zaprezentowanie efektu w ciągu 72 godz. Najpopularniejsze filmiki nagrane w ramach tej akcji mają po kilka milionów wyświetleń, a na konto zbiórki siepomaga.pl wpłynęło już 1,3 mln zł. Wszystkie pieniądze mają trafić do szpitali i lekarzy walczących z koronawirusem.