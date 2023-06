1 z 4 Jared Leto widziany w Berlinie. Przyłapano go z młodszą dziewczyną

Jared Leto znów podróżuje po Europie i wywołuje niemałe emocje. Gdziekolwiek gwiazdor się pojawi, śledzą go paparazzi. W Berlinie przyłapali go z młodszą dziewczyną, a kolorowa prasa donosi, że to prawdopodobnie jego nowa ukochana.