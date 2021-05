Jarosław Bieniuk całuje się z dziewczyną. W tle niezwykły widok

Można śmiało stawiać, że nowa ukochana Bieniuka nie tylko doradza jej, ale także mocno wspiera. Oliwia jest w końcu tegoroczną maturzystką. Dla byłego sportowca to po raz pierwszy w życiu, gdy podchodzi do egzaminu dojrzałości w roli rodzica. W rozmowie z Plejadą przyznał, że towarzyszy mu stres. Choć on swoją maturą zbytnio się nie przejmował, to egzamin Oliwii przysporzył w rodzinie więcej emocji. – To był trudny okres dla nas. Bardzo dużo się działo przed tą maturą. Czuć było w domu to napięcie. Widziałem, że Oliwia mocno to przeżywa i my wszyscy przeżywaliśmy to razem z nią – powiedział.