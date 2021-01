Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcia Anny Przybylskiej. Ma ich w domu mnóstwo

Anna Przybylska jest wciąż żywa we wspomnieniach. Kolegów, przyjaciół, fanów, ale przede wszystkim jej rodziny i najbliższych. I to nie tylko od święta, ale na co dzień. Archiwalne zdjęcia aktorki pojawiają się w mediach społecznościowych, udostępniane przez jej siostrę, męża Jarosława Bieniuka czy dzieci.