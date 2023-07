Jarosław Jakimowicz atakuje władze TVP. Wspomniał o "tęczowej zarazie"

" Od czterech lat [...] środowisko show-biznesu oraz środowisko artystyczne wykazały się ogromnym ostracyzmem w stosunku do mnie, przez co straciłem pracę w telewizji, kinie i teatrze. Poprzednia dyrekcja TAI doskonale zdawała sobie z tego sprawę i wspierała mnie oraz moją rodzinę w tej sytuacji [...]. Dwa miesiące temu obniżono mi czterokrotnie wynagrodzenie w waszym programie 'Jedziemy'. Zmniejszono je dwukrotnie w stosunku do warunków, na jakich zostałem zatrudniony" - żalił się zawieszony prezenter.