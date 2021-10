Jarosław Jakimowicz ma kłopoty. Skomentował sytuację

"Fakt" skontaktował się z Jakimowiczem, który powiedział: - Nic z tego nie będzie. Jestem tak spokojny, jak rzadko kiedy. To, co tam jest napisane, niech każdy zobaczy. Wspomnienia 19-latka. Czegoś, co miało miejsce 33 lata temu. Nie uczestniczyłem nigdy w handlu ludźmi, znam takie sytuacje jedynie z opowieści, telewizji. Dzisiaj handel ludźmi, pedofilia, to jest publiczny problem. Wszyscy są tym zaniepokojeni, ja tak samo.