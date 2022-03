Jarosław Jakimowicz narzeka na drogi parking. Ma rację?

"Taka to darmowa służba zdrowia..." - padło w komentarzach. Jakimowicz odpowiedział: "Parking to nie służba zdrowia. Ja tak do tego nie podchodzę, bo zaraz się okaże, że parking to firma zewnętrzna etc.". Ale jednak kwota kilkunastu zł wydana za parkowanie blisko budynku szpitala była dla Jakimowicza wygórowana.