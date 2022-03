Jarosław Jakimowicz przejęty losem Ukraińców uciekających przed wojną Putina. "Chciałbyś się z nimi zamienić?"

Jakimowicz napisał na Instagramie: "Cudowna jest Polska. Żyjemy innymi problemami niż 20 lat temu. Jesteśmy już zamożnym krajem. Mamy dobrobyt. Mamy spokój. Jak czytam już te komentarze na temat pomagania ukraińskim uchodźcom - że my nie mamy na to czy na tamto, a im pomagamy jako rząd, to jestem przerażony. Putin jeszcze ani wygrał, ani przegrał i już zaciera ręce. Zasadzki założone. Już was ma. Taka narracja, takie odwoływanie się do historii i rozdrapywanie ran przeszłości doprowadzi znów do dramatu. Nie każę nikomu zapominać historii, ale przyjmujmy tych ludzi z szacunkiem. Chciałbyś się z nimi zamienić? Muszą dostać, muszą dostawać, nie mogą stać się naszym parobkiem, tylko naszym normalnym sąsiadem. Historia lubi się powtarzać, a my chyba też parę błędów mamy na koncie".