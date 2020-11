Jarosław Kret i jego samochód. Na jaki postawił?

W październiku Jarosław Kret poinformował, że ma koronawirusa. Wówczas w sieci pojawiło się dziwne wideo, na którym prezenter pogody próbuje złapać oddech, ma dreszcze i kaszel. Internauci zastanawiali się, czy to aby na pewno nie żart. Okazuje się, że nie była to gra aktorska, a Kret bardzo ciężko przeszedł zakażenie. - Miałem bardzo ostry stan covidowy i w wyniku tego przyszło zapalenie płuc też bardzo ciężkie, rozległe i masywne. Wychodzę z tego. Muszę do końca tygodnia siedzieć w domu. Ale jestem pod opieką lekarzy. Bez przerwy mam jakieś badania, co drugi dzień - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".