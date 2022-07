Jarosław Kret ostrzega przed kolejną falą upałów. Wskazał datę

Jarosław Kret należy do grona najpopularniejszych prezenterów pogody w kraju, nic więc dziwnego, że wielu widzów ufa jego zapowiedzią. Zresztą ostatnio mieliśmy okazję dobitnie się o tym przekonać - pogodynek mówił o tym, że 19 lipca temperatury w Polsce mogą sięgnąć ponad 40 st. C i to się sprawdziło.