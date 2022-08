Jarosław Kret ostrzega przed upałami. "Trzecia fala już od jutra, a czwarta?"

"To dalekosiężna prognoza, wiele może się zmienić, choć poprzednie prognozy pierwszej i drugiej fali upału (z czerwca i lipca) niewiele się myliły - to były wahnięcia rzędu jednego - dwóch dni i dwóch - trzech stopni (było od 2-3 stopnie mniej, niż wskazywały prognozy zamiast 41-42 C było 38-39C) Zobaczymy, jak to będzie teraz?" - dywaguje Kret.