Sudeikis publicznie ją upokorzył. I zaczęła się brudna walka gwiazd

Sąd w Nowym Jorku uznał, że miejscem zamieszkania Otisa i Daisy jest Kalifornia, w związku z tym nie będzie zajmował się sprawą, bo dzieci nie są związane od dłuższego czasu z Nowym Jorkiem. Sudeikis wierzył, że to właśnie w tym mieście będzie mogła toczyć się sprawa o ustalenie opieki, bo tu przez kilka lat mieszkał z Olivią, Otisem i Daisy. Po rozstaniu aktorka przeniosła się do Los Angeles. Od jakiegoś czasu spotyka się z byłym muzykiem One Direction - Harrym Stylesem, który z kolei związany jest z Londynem. Mówi się, że Wilde i Styles chcieli przenieść się z dziećmi aktorki do Londynu, stąd ostra reakcja Sudeikisa.